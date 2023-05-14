Це війна Росії за минуле. Нашої з вами волі достатньо, щоб обірвати її шлях зла – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, яку перемогу Україна пропонує Європі та нагадав, що бойові дії в Україні тривають за 2 тис. км від німецького міста Аахен.

Про це він сказав на церемонії вручення премії імені Карла Великого у Німеччині.

— Бої тривають на відстані понад 2 тис. км звідси від Аахена на землі України, у нашому небі та Чорному морі. Теперішня Росія пішла агресією не лише проти нас, як вільної, самостійної держави, не лише проти об’єднаної Європи, це війна Росії за минуле. Долаючи кілометри української території, РФ намагалася подолати роки нашої з вами історії, – сказав президент.

Глава держави додав, що йдеться про 73 роки спільної історії, відколи вручається The Charlemagne Prize. Зеленський сказав, що зараз ми зіткнулися з агресором, який йде на будь-яку жорстокість і підлість, щоб стверджувати, що історія нібито не змінюється.

За його словами, Україна пропонує перемогу, яка обернеться миром – не лише для нас. Україна пропонує перемогу не просто в одній цій війні, а над агресіями та анексіями, спаленням міст та депортаціями, над катастрофою геноциду будь-де ще на Землі.

— Росія зі своєї волі стала на шлях зла. Нашої з вами волі достатньо, щоб обірвати цей її шлях і шлях будь-яких таких же агресорів, які, можливо, колись спробують повторити за Росією, – сказав він.

Президент розповів, що мріє, щоб Європа стала переможцем, а також висловив надію, що українці можуть перемогти. Він закликав всіх стати переможцями разом з українцями.

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