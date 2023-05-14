Зеленський незабаром відвідає Париж – що відомо

Президент України Володимир Зеленський незабаром відвідає Париж, третю європейську країну, в рамках дипломатичної місії.

Про це повідомляють французькі журналісти. Видання Le Figaro повідомило, що Зеленського зустрінуть прем’єр-міністр Франції Елізабет Борне та міністр закордонних справ Катрін Колонна в місцевому аеропорту.

Однак журналістам не вдалося отримати коментар від офіційних осіб з Офісу президента Франції.

Нещодавно Зеленський прибув до Німеччини, де зустрічався з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом. Він приїхав до Аахена, щоб зустрітися з мером міста Сібілле Кеупен і отримати міжнародну премію Карла Великого.

А день тому президент України зустрівся з Папою Римським у Римі та лідерами Італії, де провів низку переговорів.

Джерело : Sky News

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