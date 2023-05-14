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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський незабаром відвідає Париж – що відомо

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський незабаром відвідає Париж, третю європейську країну, в рамках дипломатичної місії.

Про це повідомляють французькі журналісти. Видання Le Figaro повідомило, що Зеленського зустрінуть прем’єр-міністр Франції Елізабет Борне та міністр закордонних справ Катрін Колонна в місцевому аеропорту.

Однак журналістам не вдалося отримати коментар від офіційних осіб з Офісу президента Франції.

Нещодавно Зеленський прибув до Німеччини, де зустрічався з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом. Він приїхав до Аахена, щоб зустрітися з мером міста Сібілле Кеупен і отримати міжнародну премію Карла Великого.

А день тому президент України зустрівся з Папою Римським у Римі та лідерами Італії, де провів низку переговорів.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Париж, Президент України, Україна-Франція, Франція
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