Не чекатимемо довго. Зеленський розповів, коли Україна зможе почати контрнаступ

Контрнаступ Сил оброни розпочнеться, коли Україна отримає мінімум, з яким зможе вирватися вперед.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post.

Він негативно відповів на запитання, чи до контрнаступу залишилося багато місяців. За словами президента, Україна працює не тільки з США щодо надання озброєння.

– Безперечно, США є лідером у наданні допомоги. Ми дуже вдячні за це. Але ми не можемо покладатися тільки на США і не можемо покладатися на місяці, про які ви згадали. Тому що, захищаючи ту чи іншу територію, ваші ресурси зменшуються. Як людські ресурси, так і боєприпаси, – зазначив він.

Український лідер додав, що Україна не чекатиме довго, щоб почати контрнаступ.

– Ми почнемо контрнаступ, щойно матимемо мінімум, з яким зможемо вирватися вперед. Тому ми працюємо з партнерами – з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією. Ми працюємо зі словацькими партнерами, з Польщею. Ми працюємо з різними країнами. Ми працюємо з Канадою, – підкреслив він.

Зеленський також повідомив, що Київ взаємодіє і з іншими урядами за межами європейського континенту. Водночас він не став називати ці країни, “тому що не всі з них будуть раді, якщо ця інформація буде оприлюднена”.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ розпочнеться лише тоді, коли прийде відповідний час, щоб “продемонструвати успіх”.

Джерело : The Washington Post

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