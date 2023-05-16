США надаватимуть Україні регулярні пакети допомоги впродовж наступних місяців – Кірбі

Сполучені Штати Америки надаватимуть Україні регулярні пакети допомоги у сфері безпеки й оборони впродовж наступних місяців.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Що стосується Сполучених Штатів, ми надалі підтримуватимемо Україну. Ви бачили, як виділялися пакети оборонної допомоги приблизно раз на два тижні – це триватиме впродовж наступних тижнів і місяців, – сказав представник адміністрації Байдена.

Також Кірбі підтвердив, що питання подальшої підтримки України обговорюватиметься на саміті лідерів країн G7 у Хіросімі цього тижня.

США зберігатимуть міжнародне лідерство на підтримку української держави як у рамках цього формату, так і поза ним.

За словами Кірбі, всі країни-учасниці G7 також залишаються прихильними до протистояння російській агресії й допомоги Україні.

Раніше видання Politico повідомило, що у пакеті допомоги США Україні на суму $48 млрд, схваленому Конгресом у грудні 2022 року, залишилося приблизно $6 млрд.

А це означає, що американське фінансування на озброєння і постачання може закінчитися до середини літа.