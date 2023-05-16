Став головою Верховного суду за 8 років: що відомо про Всеволода Князєва

Ввечері 15 травня НАБУ оголосили про викриття на хабарі керівництва та суддів Верховного суду України.

Низка ЗМІ із посиланням на джерела в НАБУ кажуть, що на корупції піймали голову Верховного суду Всеволода Князєва, хоч це наразі і не підтверджено офіційно.

Також повідомляється про обшуки в інших суддів ВСУ.

У жовтні 2021 року Князєв, який до того був секретарем Великої палати ВСУ, був обраний 98 голосами “за” на посаду голови Верховного суду. Вступив на посаду з 1 грудня 2021 року.

Факти ICTV зібрали інформацію про біографію голови Верховного суду України Всеволода Князєва.

Хто такий Всеволод Князєв

Майбутній голова ВСУ народився у Миколаєві 25 травня 1979 року. Князєв закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету.

Кар’єру в юриспруденції почав також у Миколаєві, отримавши адвокатське свідоцтво у 2001 році. Вже у 2013 році став суддею, якого на цю посаду призначив президент-утікач Віктор Янукович.

Кар’єра Князєва жваво розвивалась і вже у 2015 році він був обраний головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Через два роки, у листопаді 2017, Князєв став суддею Касаційного адміністративного суду, а вже 12 грудня того ж року Князєва було обрано секретарем Великої Палати Верховного суду.

Тобто фактично, від моменту призначення суддею до призначення головою Верховного суду України минуло вісім років.

Всеволод Князєв одружений на Юлії Князєвій, які мають двох дітей – доньку і сина.

Статки та декларація

У 2020 році Князєв подав декларацію, в якій вказано, що голова ВСУ має у Миколаєві квартиру площею 47,4 м² та житловий будинок площею 20,2м². У Києві він орендує квартиру площею 133 м².

Дружина Князєва має автомобіль Mercedes-Benz GLE 250, придбаний у 2018 році, яким користується і сам суддя.

За 2020 рік Всеволод Князєв отримав 2 957 485 зарплати у Верховному суді. На банківських рахунках у судді понад 40 тис. грн і $34 тис.

Фото: Верховний суд

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.