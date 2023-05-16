У Чорному та Азовському морях побільшало російських кораблів – ВМС ЗСУ
Після нічної атаки України 16 травня росіяни вивели в Чорне та Азовське моря додаткові кораблі.
Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів.
Серед них – два носії крилатих ракет типу Калібр загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі – два ворожих кораблі, зокрема один носій крилатих ракет Калібр, споряджений орієнтовно вісьмома ракетами.
У Середземному морі зосереджено до семи кораблів РФ.
Серед них – два носії Калібрів загальним залпом до 20 ракет.
Зауважимо, що вранці після обстрілу України в акваторії Чорного та Азовського морів, за даними Оперативного командування Південь, залишалось дев’ять кораблів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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