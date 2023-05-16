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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Чорному та Азовському морях побільшало російських кораблів – ВМС ЗСУ

Кораблі РФ

Після нічної атаки України 16 травня росіяни вивели в Чорне та Азовське моря додаткові кораблі.

Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів.

Серед них – два носії крилатих ракет типу Калібр загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі – два ворожих кораблі, зокрема один носій крилатих ракет Калібр, споряджений орієнтовно вісьмома ракетами.

У Середземному морі зосереджено до семи кораблів РФ.

Серед них – два носії Калібрів загальним залпом до 20 ракет.

Зауважимо, що вранці після обстрілу України в акваторії Чорного та Азовського морів, за даними Оперативного командування Південь, залишалось дев’ять кораблів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

Азовське море, Кораблі, Ракетні удари Росії, Середземне море, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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