Ілля Нежигай, редактор стрічки
Навчання пілотів ЗСУ у Франції та додаткові ракети від Британії: 447-й день війни
16 Травня, 1:00
Україна отримала Samp-T від Франції та Італії
Україна отримала від Франції та Італії зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP/T, також відомий під назвою Mamba.
Про це пише італійська газета La Stampa.
– В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців, — йдеться у повідомленні.
Водночас, варто зауважити, що офіційного повідомлення про поставку зазначених комплексів наразі немає.
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