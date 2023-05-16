Навчання пілотів ЗСУ у Франції та додаткові ракети від Британії: 447-й день війни

16 Травня, 1:00

Україна отримала Samp-T від Франції та Італії

Україна отримала від Франції та Італії зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP/T, також відомий під назвою Mamba.

Про це пише італійська газета La Stampa.

– В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців, — йдеться у повідомленні.

Водночас, варто зауважити, що офіційного повідомлення про поставку зазначених комплексів наразі немає.