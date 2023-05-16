Україна має провести чесні вибори, попри воєнний стан – президент ПАРЄ

Україна повинна провести чесні, вільні президентські та парламентські вибори, навіть за умови воєнного стану.

Про це президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс заявив в інтерв’ю виданню Європейська правда.

Він уточнив, що проведення чесних виборів є зобов’язанням України за статутом Ради Європи.

– Звісно, проблеми є: у вас воєнний стан, і Конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов. Тож вам треба впоратися з цим викликом. Це не наше питання – вказувати, як це зробити. Але, звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори… І, звичайно, ви це зробите, – наголосив глава ПАРЄ.

Як зазначає видання, Тіні Кокс не деталізував, які умови вважає придатними для проведення виборів. Однак із контексту розмови випливало, що йдеться про період не під час активних боїв, а після їхнього завершення, коли ще буде зберігатися воєнний стан.

Кокс визнав, що організація виборів в умовах величезних руйнувань в Україні, коли мільйони людей виїхали за кордон, – це неймовірний виклик. Однак він переконаний, що це хоч і важко, але реально. Як приклад він навів Туреччину, яка проводить президентські вибори після руйнівного землетрусу.

За словами президента ПАРЄ, пережити повномасштабне вторгнення РФ і перемогти – “це вже неймовірний виклик” для України. Однак не меншим викликом є відновлення країни на принципах демократії, яка без виборів неможлива.

– Відновити, посилити, відбудувати країну, дотримуючись водночас правил демократії, верховенства права та прав людини, – цей виклик лишатиметься з вами на багато років вперед. Але ви маєте здолати цей виклик. Бо якщо ви цього не зробите, то у вас самих виникне питання: то що ж ми захищали у цій війні, яку РФ розв’язала проти України? – заявив він.

Тіні Кокс нагадав про приклади країн, які під час виборів організовували голосування за кордоном. За його словами, також існує можливість онлайн-голосування (через інтернет).

Президент ПАРЄ додав, що ніхто не вимагатиме від України ідеального проведення виборів.

– Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Та якщо ви не проведете вибори, то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це, звичайно, не тільки вибори. Бо без виборів демократія неможлива, – підсумував Кокс.

Як відомо, воєнний стан в Україні запровадили від початку повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року. Нещодавно Верховна Рада продовжила його дію ще на 90 діб – до 18 серпня.

Джерело: Європейська правда

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