Украина должна провести честные выборы, несмотря на военное положение – президент ПАСЕ

Украина должна провести честные, свободные президентские и парламентские выборы даже при условии военного положения.

Об этом президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс заявил в интервью Европейской правде.

Он уточнил, что проведение честных выборов является обязательством Украины по уставу Совета Европы.

– Конечно, проблемы есть: у вас военное положение, и Конституция не позволяет проводить выборы в этих условиях. Вам нужно решить этот вызов. Это не наш вопрос – указывать, как это сделать. Но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы… И, безусловно, вы это сделаете, – подчеркнул глава ПАСЕ.

Как отмечает издание, Тини Кокс не детализировал, какие условия считает подходящими для проведения выборов. Однако из контекста разговора следовало, что речь идет о периоде не во время активных боев, а после их завершения, когда еще будет сохраняться военное положение.

Кокс признал, что организация выборов в условиях огромных разрушений в Украине, когда миллионы людей уехали за границу, это невероятный вызов. Однако он убежден, что это хоть и тяжело, но реально. В качестве примера он привел Турцию, которая проводит президентские выборы после разрушительного землетрясения.

По словам президента ПАСЕ, пережить полномасштабное вторжение РФ и победить – “это уже невероятный вызов” для Украины. Однако не меньшим вызовом является восстановление страны на принципах демократии, которая без выборов невозможна.

– Восстановить, усилить страну, соблюдая при этом правила демократии, верховенства права и прав человека, – этот вызов будет оставаться с вами на много лет вперед. Но вы должны преодолеть этот вызов. Ибо если вы этого не сделаете, то у вас самих возникнет вопрос: что же мы защищали в этой войне, которую РФ развязала против Украины? – заявил он.

Тини Кокс напомнил о примерах стран, организовавших во время выборов голосование за рубежом. По его словам, также существует возможность онлайн-голосования (через интернет).

Президент ПАСЕ добавил, что никто не потребует от Украины идеального проведения выборов.

– Не будет никаких претензий к Украине, если выборы будут не идеальными. Но если вы не проведете выборы, то у всех будут к вам вопросы. Демократия – это, конечно, не только выборы. Хотя без выборов демократия невозможна, – подытожил Кокс.

Как известно, военное положение в Украине было введено с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года. Недавно Верховная Рада продлила его действие еще на 90 суток – до 18 августа.

Источник: Европейская правда

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