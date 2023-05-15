єВідновлення: кому дають 200 тис. грн, чи можуть занизити суму та що робити тим, хто зробив ремонт самостійно

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тис. багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тис. приватних садиб. Вже стартувала компенсаційна програма єВідновлення.

В ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна пояснила, як працює програма єВідновлення та хто з українців може нею скористатися.

– Як працює цей механізм? Фактично він спрямований на пошкодження, які ще не були поки що самостійно відремонтовані людьми, але які може зафіксувати представник місцевих органів самоврядування. Перед цим обов’язково треба внести інформацію про те, що ваше житло пошкоджено через додаток Дія. Ви вносите інформацію, представник органів самоврядування через комісію підтверджує, що дійсно тут мінус три вікна, пошкоджений дах, інші пошкодження. На основі цих даних автоматично в системі формується вартість компенсації. І далі ви можете отримувати кошти з компенсації собі на спеціальний рахунок, який можна створити онлайн, – розповіла заступниця міністра.

Вона зазначила, що після підтвердження органами місцевого самоврядування українцям перераховуватимуть автоматичну виплату на обраний спеціальний фінансовий рахунок.

– Вже багато банків сповістили клієнтів, що послуга доступна. І ми бачимо багато повідомлень в нашій системі. Хочу зауважити, що в органів місцевого самоврядування залишається офіційно ще цілий місяць, щоб відреагувати на цю заяву. Сподіваємося, що цей процес буде швидшим, але лише після того, як вони можуть підтвердити, що є пошкодження, то буде автоматична виплата, – запевнила вона.

Програма єВідновлення розповсюджується на всю територію України. Вона працюватиме фактично за чергою, тобто чим раніше люди подадуть заяву, тим швидше отримають грошову компенсацію.

– З важливих моментів: будь-які люди, які можуть підтвердити, що в них є руйнування, вони є власниками цього житла, можуть отримати компенсацію. Це розповсюджується на всю територію України. Пріоритетні категорії – це наші захисники та низка вразливих категорій населення, відповідно до раніше ухваленого закону. Це фактично в порядку живої черги, коли люди можуть просто за часом своєї реєстрації в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна отримати цю компенсацію, – розповіла вона.

Багато людей побоюються, що потрібно буде довго чекати представників місцевих органів самоврядування. Азархіна пояснила, які є часові межі, коли мають перевірити пошкоджене майно в рамках програми єВідновлення.

– Зараз за нашою процедурою максимальна часова рамка – це місяць. Якщо не розглядається – це далі скарга, може бути судовий позов та інше. Але ми в системі теж це бачитимемо та окремо працюватимемо з комісіями, якщо будуть такі складнощі. Ми розуміємо, що в органів місцевого самоврядування буде велике навантаження.

Ми звертаємо до донорів і партнерів, щоб вони допомогли нам опрацювати ці матеріали. Але весь процес максимально швидкий та оцифрований, тобто не йдеться про те, щоб робити якесь технічне дослідження, глибокий аналіз, чому, як сталося пошкодження. Це просто чек-лист і максимально спрощена процедура, – повідомила Азархіна.

Водночас вона пояснила, яку найбільшу суму виплати можуть отримати українці за пошкоджене житло чи інше майно.

– У нас є обмеження з суми виплат, яке гранично на 200 тис. грн. Ми спілкувалися з експертами Світового банку, за їхніми розрахунками саме ця сума є найбільшою межею, коли ми говоримо про настільки спрощену процедуру.

Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури пояснила, чи можуть занижувати вартість ремонту пошкодженого майна.

– Комісія не визначає вартість ремонту, а лише фіксує, чи відповідає дійсності та інформація, яку надала людина про пошкодження, скільки вікон, чи пошкоджений дах, прольоти. За вартістю цієї інформації ми отримуємо градацію коштів, які людина може отримати. Це виставлені галочки у списку, і вже в системі йдеться розрахунок.

Водночас Азархіна пояснила, що робити людям, які вже зробили ремонт за власні кошти.

– Ми дуже просимо громадян зберігати всі чеки, фотографії, максимально всю інформацію. До цього питання обов’язково повернемося, але зараз ми розуміємо, що в держави ресурс обмежений, тому шукали варіант, як знайти максимально швидкий і прямий спосіб надати цю допомогу для дрібних ремонтів. Коли ми опрацюємо хоча б цей масив ремонтів, то будемо йти далі.

Я зауважу, що у нас є ще ширша рамка, пов’язана з законом про компенсацію за знищене, пошкоджене та зруйноване житло. І там йдеться про більші суми, але там будуть складніші процедури, зокрема, як треба буде підтвердити пошкодження, свою власність, синхронізувати з усіма реєстрами. Це запрацює найближчим часом, тому що закон, який це регулює, вступить в дію 22 травня.

Азархіна запевнила, що не буде жодних обмежень щодо кількості подання заявок на компенсацію за пошкоджене майно, якщо повторяться обстріли та житло знову буде частково чи повністю зруйнованим.

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