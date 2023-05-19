Може ухвалювати лише президент та народ: Данілов про “замороження” конфлікту в Україні

Рішення про те, чи “заморозити” війну в Україні, ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський та народ.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зауважив, що зупинення війни в Україні може бути лише на умовах України.

– Ми з великою повагою ставимося до всіх країн-партнерів, до їхніх урядів, до їхніх очільників, але ми маємо на увазі, що рішення буде прийматися в нашій країні, рішення буде прийматися президентом та нашим народом. І якщо хтось вважає, що замість нас можуть приймати рішення і нам диктувати ті чи інші умови, то це неможливо, – каже він.

Секретар РНБО додав, що будь-яке рішення повинно бути справедливим, перш за все стосовно нашої країни.

– Ми дуже дорого платимо кожного дня за свою свободу, і якщо хтось вважає, що цю свободу треба заморозити, ну якось дивно все це виглядає, – констатував він.

Фото: Апарат РНБО

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