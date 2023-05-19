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Подоляк: Будь-які заяви про “замороження конфлікту” в Україні є фікцією

Подоляк: Будь-які заяви про “замороження конфлікту” в Україні є фікцією
Фото: УНІАН

Будь-які ідеї та заяви щодо “замороження конфлікту” в Україні є фікцією. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що насправді таких сценаріїв немає і у жодних кабінетах вони не обговорюються.

– Будь-які ідеї “заморожених конфліктів”, що періодично лунають у ЗМІ, це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії. У реальному порядку денному таких сценаріїв немає, у жодних кабінетах вони не обговорюються. Усі гравці чудово розуміють обмеженість ресурсу та часу в РФ і путінської еліти. Шлях незмінний. Будемо дотискати, – написав Подоляк у Twitter.

Зазначимо, що Подоляк відреагував на статтю американського видання Politico.

У ній ішлося про те, що влада США обговорює варіанти, за яких російсько-українська війна з нинішньої гарячої стадії могла б перетворитися на іще один заморожений конфлікт.

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