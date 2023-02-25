Лютий, 24 в 22:06

Президент Володимир Зеленський розповів, чи мав він думки про те, щоб поїхати з Києва на початку російського вторгнення.

Про це він заявив у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи уявляв Зеленський 24 лютого, що в двері його кабінету можуть увірватися російські диверсійно-розвідувальні групи, які в той час ходили по Києву.

За словами президента, тоді всі уявляли, що в такій ситуації робити.

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– Не те щоб я про це думав, але мені про це постійно нагадувала охорона, – відповів Зеленський.

Водночас журналіст запитав, чи думав він про те, що може бути вбитим російськими військами.

– Сказали, що треба збиратись, тому що ти ціль, і що їм треба все зробити, щоб мене вивезти в безпечне місце. В цей момент ти думаєш про інше, бо я не думав, що може статись зі мною. Це, знов-таки, не про героїзм. Це про те, які наслідки будуть у того, що я поїду, бо вся відповідальність на мені. Якщо я поїду, то ніхто не буде питати потім, “хто це запропонував?”, а буде тільки результат, що “ти кинув свою державу, я вважаю, що ти зрадив”, – сказав він.

Раніше президент Зеленський розповів, що ще до повномасштабного вторгнення військ РФ хотів налагодити контакт для перемовин з Володимиром Путіним, але вже після нападу 24 лютого – відмовився від цієї ідеї.