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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЗСУ знизили темпи просування у передмісті Бахмута, але відбивають усі атаки – Маляр

Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, РФ збільшила присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.

— Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати. У Бахмуті вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти, – зазначила Маляр.

Чиновниця Міноборони додала, що українські війська у Бахмуті утримують рубежі району Літак.

Щодо темпів просування наших військ у передмісті Бахмута, то вони знижені. Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені раніше позиції. Наші воїни відбивають усі атаки ворога на цьому напрямку.

Маляр наголосила, що оборона Бахмута і передмістя свої військові завдання виконує: ворога нищать, наступальний ворожий потенціал знижують, час для інших запланованих дій виграють.

Раніше Маляр попереджала, що окупанти регулярно розповсюджують фейки про нібито “повний контроль” над Бахмутом. Вона назвала такі вкиди ворога спробою видати бажане за дійсне.

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Бої на фронті

Джерело: Ганна Маляр

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область, Міноборони України, Російська агресія
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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