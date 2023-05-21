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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Саме ця Сесія G7 стала найголовнішою і найрезультативнішою для України – Жовква

Саме ця Сесія G7 стала найголовнішою і найрезультативнішою для України – Жовква
Фото: Офіс президента

Вперше від початку повномасштабної російської агресії за одним столом з президентом України були усі лідери G7 та лідери найвпливовіших держав Глобального Півдня – Індії, Бразилії та Індонезії. Вони обговорили українську Формулу миру, на якій має базуватися відновлення миру в Україні.

Про це повідомив у своєму Facebook повідомив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

Він зазначив, що українська сторона чітко пояснила, чому Формула миру може бути лише українською – адже війна відбувається саме на українській землі й саме українці  виборюють своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпечне та успішне майбутнє.

Учасники сьогоднішньої підсумкової сесії ухвалили такі рішення:

  • усі держави повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, в першу чергу, таких як повага до суверенітету та територіальної цілісності;
  • конфлікти необхідно вирішувати виключно мирним шляхом та на основі діалогу;
  • не допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво в будь-якій точці світу;
  • міжнародний порядок має ґрунтуватися на верховенстві права.

Учасники сесії обговорити терміни проведення Глобального саміту миру, а Україна заручилась підтримкою партнерів у допомозі над його підготовкою.

– Важливо, що Україна стала повноправним учасником сьогоднішнього діалогу про спільне протистояння викликам миру та стабільності, з якими стикається міжнародна спільнота, – зазначає Жовква. 

Також, у Хіросімі Президент України провів двосторонні зустрічі з усіма лідерами G7 та більшістю лідерів Глобального Півдня, які брали участь у Саміті, зокрема з премʼєр-міністром Індії, президентами Індонезії та Кореї, а також з прем‘єрами В‘єтнаму та Австралії.

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