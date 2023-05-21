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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Сунак повідомив, коли Британія розпочне навчання українських пілотів на F-16

прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Фото: Офіс президента

Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже цього літа.

Про це під час пресконференції на саміті G7 заявив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Він наголосив, що його країна підтримує оборону України від Росії та сказав, що “безпека України – це наша безпека”.

Сунак привітав “дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки”, досягнутий на зустрічі лідерів країн Великої сімки, насамперед підтримку президентом США Джозефом Байденом міжнародної коаліції країн для надання Україні передових винищувачів.

– Україна повинна не тільки виграти війну, а й домогтися справедливого і міцного миру, – сказав британський прем’єр.

Він назвав присутність Зеленського на саміті G7 у Хіросімі “дуже потужним моментом”.

– Те, що президент Зеленський стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, надсилає сигнал Росії та світові, що ми єдині навколо президента Зеленського і його народу і продовжуватимемо підтримувати його стільки, скільки буде потрібно, – сказав Ріші Сунак.

Раніше президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Також він зазначив, що не очікує участі F-16 у майбутньому контрнаступі України.

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винищувач F-16

Джерело: CNN
Війна в Україні, Велика Британія, Винищувач F-16, Ріші Сунак, Російська агресія
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