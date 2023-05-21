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Не очікує участі винищувачів у контрнаступі. Байден підтвердив майбутнє навчання пілотів ЗСУ на F-16

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це він сказав під час пресконференції на саміті G7.

– Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити, – повідомив Байден.

Президент США також зазначив, що не очікує участі F-16 у майбутньому контрнаступі України.

За його словами, Зеленський запевнив Вашингтон в тому, що Київ не використовуватиме F-16 для атак по території РФ. Водночас винищувачі можуть бути використані, “де б не перебували російські війська в Україні та в цьому регіоні”.

У березні США прийняли двох українських пілотів МіГ-29 та Су-27 на військовій базі в Тусоні в Арізоні, щоб оцінити їхні навички за допомогою льотних симуляторів. Було визначено, що на навчання наших пілотів керувати F-16 знадобиться чотири місяці.

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон дав зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати сучасні винищувачі F-16 в Україну. Крім того, у Бельгії та Великій Британії заявили про готовність навчати українців керувати винищувачами четвертого покоління.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Винищувач F-16, Джо Байден, Україна
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