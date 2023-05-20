Коли Україна сподівається отримати F-16: в Міноборони озвучили терміни

Україна розраховує отримати багатофункціональні легкі винищувачі F-16 уже цієї осені.

Про це повідомив радник Міноборони України Юрій Сак у коментарі для американського видання The Washington Post.

– Якщо ми всі докладемо всіх зусиль… і рішення ухвалюватимуться швидко, я припускаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, які літають у повітряному просторі України, – наголосив Юрій Сак.

Він уточнив, що з усіх західних винищувачів четвертого покоління, F-16 є найбільш бажаним для України “через його універсальність, корисне навантаження, тип ракет, які він здатен нести, через радіус дії його радарів і радіус дії його ракет”.

За словами радника Міноборони, Україна хотіла б отримати мінімум дві ескадрильї по 12 літаків у кожній, а в ідеалі – три-чотири ескадрильї (це до 50 літаків).

У Міністерстві оборони України також натякнули на можливі терміни отримання цих бойових літаків. В офіційному Twitter-акаунті відомства зазначається, що йдеться про осінь.

– Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо! – сказано в повідомленні.

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine’s skies!

We shall defend our skies! pic.twitter.com/n29vfndHXf — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2023

Як пише The Washington Post, хоча Україна не встигне отримати винищувачі F-16 до контрнаступу, швидкість, з якою ухвалюються рішення про їх постачання, “просто запаморочлива”.

Досі адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово відкидала можливість надання Україні цих літаків. Однак напередодні Байден повідомив лідерам Великої сімки (G7), що Вашингтон підтримає зусилля з підготовки українських пілотів на F-16.

Тож європейські союзники, які мають F-16 у своїх арсеналах, отримали можливість відправити літаки Україні, як тільки будуть узгоджені постачання та логістика, а українські пілоти та механіки пройдуть навчання.

Сполучені Штати мають у своєму арсеналі понад 1 тис. таких літаків. Приблизно стільки ж було продано союзникам і партнерам по всьому світу.

WP стверджує, що рішення про винищувачі для України ухвалюється на тлі побоювань, “що контрнаступ України може не завдати нокаутуючого удару” російським окупаційним військам. Видання пише, що попри хоробрий опір України взимку та навесні, “багато офіційних осіб у Вашингтоні та західних столицях стурбовані тим, що війна продовжиться цього року і, можливо, й надалі”.

У WP припустили, що терміни надання Україні винищувачів F-16 можуть виявитися не такими швидкими, як хоче Київ. Все тому, що країнам, які є потенційними постачальниками цих літаків (Нідерланди, Данія, Норвегія та Польща), потрібен час для перевірки своїх арсеналів. Водночас українські пілоти та механіки мають пройти підготовку.

Як відомо, Велика Британія працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією і Данією над переданням ЗСУ бойової авіації.

Джерело : The Washington Post

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