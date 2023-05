Коли Україна сподівається отримати F-16: в Міноборони озвучили терміни

Україна розраховує отримати багатофункціональні легкі винищувачі F-16 уже цієї осені.

Про це повідомив радник Міноборони України Юрій Сак у коментарі для американського видання The Washington Post.

Він уточнив, що з усіх західних винищувачів четвертого покоління, F-16 є найбільш бажаним для України “через його універсальність, корисне навантаження, тип ракет, які він здатен нести, через радіус дії його радарів і радіус дії його ракет”.

За словами радника Міноборони, Україна хотіла б отримати мінімум дві ескадрильї по 12 літаків у кожній, а в ідеалі – три-чотири ескадрильї (це до 50 літаків).

У Міністерстві оборони України також натякнули на можливі терміни отримання цих бойових літаків. В офіційному Twitter-акаунті відомства зазначається, що йдеться про осінь.

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine’s skies!

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2023