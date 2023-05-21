Вагнерівці навряд чи зможуть успішно провести контрольований вихід з Бахмута – ISW

Фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про нібито захоплення Бахмута та про намір відвести своїх найманців з міста 25 травня. Водночас такі заяви окупантів не мають стратегічного значення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

– Заявлена перемога Пригожина над рештою територій у Бахмуті є суто символічною, навіть якщо це правда. Кілька останніх міських кварталів східного Бахмута, які, як стверджував Пригожин, захопили вагнерівці, не мають тактичного чи оперативного значення, – вказують аналітики.

Зазначено, що їхнє захоплення не надає російським силам оперативно важливу місцевість для продовження наступальних операцій або будь-яку особливо сильну позицію для захисту від можливих українських контратак.

Окрім того, триваючі контратаки Сил оборони на північ, захід і південний захід від Бахмута ускладнять будь-яке подальше просування російських військ за межі Бахмута в найближчій перспективі.

У ISW вважають, що заява Пригожина про відхід з Бахмута, незалежно від того, чи вийдуть вагнерівці з міста, вказують на те, що ватажок ПВК не має наміру продовжувати наступальні дії з метою просування безпосередньо на захід від Бахмута.

Водночас сили Вагнера навряд чи зможуть успішно провести контрольований вихід з Бахмута, а також створити адекватну оборону або закріпити нещодавні здобутки в Бахмуті, достатні для запобігання контратакам України.

Українські військові перебувають у Хромовому та Іванівському, а також ведуть бої з окупантами у Бахмуті та на його околицях. Українська артилерія також вражає російські сили в Бахмуті та його околицях.

– Відхід у дотику до противника є надзвичайно важким завданням, з яким бойовики Вагнера навряд чи впораються. Вагнерівці продемонстрували погану координацію з російськими військами та російським військовим командуванням, – додають фахівці.

У Інституті також наголошують, що російське військове командування навряд чи зможе зібрати достатні сили, щоб замінити Вагнера в Бахмуті і утримати свої фланги без передислокації російських військ з інших районів.

Раніше у Міністерстві оборони України спростували заяви російських окупантів про начебто повне захоплення міста Бахмут (Донецька область).

Джерело : ISW

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