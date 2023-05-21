Нічого живого немає: Зеленський порівняв Бахмут з Хіросімою після Другої світової війни

Фотографії зруйнованої Хіросіми нагадують Бахмут, де майже немає нічого живого.

Про це під час пресконференції на саміті у Японії заявив президент України Володимир Зеленський.

– Фотографії зруйнованої Хіросіми нагадують мені абсолютно Бахмут та інші такі містечка. Нічого живого немає, всі будівлі зруйновані, немає розуміння навіть, де вулиця, де будівля. Це просто тотальна руйнація, нічого немає, людей ніяких немає. Ми бачимо, де ми знаходимося, сьогодні – це (Хіросіма, – Ред.) сучасне місце, яке виглядає живим, з повагою до людей, до цінностей. І ось фотографії трагедії у Хіросімі – і ось, що ми бачимо зараз. І я вважаю, що те саме буде і у Бахмуті, і в інших містах і селах. На жаль, сьогодні це трагедія, але у майбутньому буде відбудова, – сказав голова держави.

Він зазначив, що в Україні наразі зруйновані тисячі квадратних кілометрів.

– Донбас, на який прийшов президент Путін, кажучи всім і налаштовуючи всіх, що він зберігає життя російськомовним людям, так ось весь Донбас, де було багато російськомовних людей, ось він виглядає так трагічно, як раніше виглядала Хіросіма, – додав Зеленський.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

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