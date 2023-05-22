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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Дуже скоро українські пілоти почнуть тренування на F-16 – глава МЗС Нідерландів

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться “дуже скоро”. 

Про це він сказав, прибувши на консультації зі своїми колегами з країн ЄС у понеділок в Брюсселі, повідомляє RTL Nieuws.

Днями Сполучені Штати, де виготовляють винищувачі F-16, підтримали навчання українців з управління цими бойовими літаками. За даними США, підготовка пілотів відбуватиметься в Європі. 

Глава МЗС Нідерландів Хукстра не сказав, чи будуть навчання у Нідерландах. За його словами, країна об’єднує свої зусилля з Данією, Норвегією та Бельгією, тож міністр не хоче порушувати співпрацю передчасними оголошеннями. 

Хукстра також не сказав, чи будуть нідерландські інструктори навчати українців, і не став уточнювати, коли перші українські пілоти зможуть почати навчатися. Втім, наголосив, що це відбудеться дуже скоро.

– Щоразу, коли ми ухвалювали принципове рішення, ми, як правило, дуже швидко вирішували операційні питання, – зауважив міністр.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 уже цього літа.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Нідерланди
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