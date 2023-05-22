У терміновому режимі: росіяни евакуювали сховище ядерних боєприпасів на Бєлгородщині

Росіяни у терміновому режимі евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– У терміновому режимі об’єкт Бєлгород-22 – це сховище ядерних боєприпасів, рашисти евакуюють. Воно розташоване неподалік Грайворона. Саме там зберігалася частина боєзапасів для ядерного озброєння, – сказав Юсов.

Він наголосив: все, що відбувається на території Російської Федерації, це внутрішній конфлікт.

Структури, які взяли відповідальність за сьогоднішні заходи, це Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії складаються з громадян РФ.

– Сьогодні ці громадяни Росії повернулися додому. Там їх зустріли й підтримали інші жителі цих територій. І, так, сьогодні люди зі зброєю у руках готові боротися за визволення Росії від режиму внутрішньої путінської окупації, – сказав він.

За словами Юсова, це прямі наслідки повномасштабної агресії, війни та вторгнення путінського режиму до України. Протестний рух набирає обертів як на Бєлгородщині, так і на інших територіях, додав він.

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