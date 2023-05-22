В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине

Россияне в срочном режиме эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов в Белгородской области.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.

— В срочном режиме объект Белгород-22 — это хранилище ядерных боеприпасов, рашисты эвакуируют. Оно находится неподалеку Грайворона. Именно там хранилась часть боезапасов для ядерного вооружения, — сказал Юсов.

Он отметил, что все происходящее на территории Российской Федерации — это внутренний конфликт.

Структуры, которые взяли ответственность за сегодняшние мероприятия — это Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России состоят из граждан РФ.

— Сегодня эти граждане России вернулись домой. Там их встретили и поддержали другие жители этих территорий. И, да, сегодня люди с оружием в руках готовы бороться за освобождение России от режима внутренней путинской оккупации, — сказал он.

По словам Юсова, это прямые последствия полномасштабной агрессии, войны и вторжения путинского режима в Украину. Протестное движение набирает обороты как на Белгородщине, так и на других территориях, добавил он.

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