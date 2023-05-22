Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине

В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
Фото: УНИАН

Россияне в срочном режиме эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов в Белгородской области.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.

— В срочном режиме объект Белгород-22 — это хранилище ядерных боеприпасов, рашисты эвакуируют. Оно находится неподалеку Грайворона. Именно там хранилась часть боезапасов для ядерного вооружения, — сказал Юсов.

Он отметил, что все происходящее на территории Российской Федерации — это внутренний конфликт.

Россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине

Объект Белгород 22. Фото: соцсети

Структуры, которые взяли ответственность за сегодняшние мероприятия — это Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России состоят из граждан РФ.

— Сегодня эти граждане России вернулись домой. Там их встретили и поддержали другие жители этих территорий. И, да, сегодня люди с оружием в руках готовы бороться за освобождение России от режима внутренней путинской оккупации, — сказал он.

По словам Юсова, это прямые последствия полномасштабной агрессии, войны и вторжения путинского режима в Украину. Протестное движение набирает обороты как на Белгородщине, так и на других территориях, добавил он.

Читайте также
Обстрелы и бои на Белгородщине: что происходит и как реагирует Украина
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине

Андрій Юсов, Белгород, Война в Украине, Разведка, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Готовил взрывы на Одесской железной дороге: диверсант российского ГРУ получил пожизненное заключение
СБУ
Все наши города должны получить воздушный щит, активно работаем над этим – Зеленский
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
В Белгородской области РФ ввели режим контртеррористической операции
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
Очень скоро украинские пилоты начнут тренировки на F-16 – глава МИД Нидерландов
Винищувачі F-16
Украина не имеет непосредственного отношения — Подоляк о событиях в Белгородской области
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь