Тренування українських пілотів на F-16 вже почалися, наприклад, у Польщі – Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про початок тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16, зокрема у Польщі.

Про це він заявив журналістам перед початком засідання Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Брюсселі.

– Я задоволений, що нарешті тренування пілотів для F-16 розпочалося у кількох країнах. Це забере час, але що швидше – то краще. Двері для надання бойових літаків відкрито. Це вже щось, – наголосив дипломат.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні продовжиться обговорення війни в Україні з міністрами оборони країн ЄС, розглядатиметься питання постачання боєприпасів, пообіцявши хороші новини.

Напередодні у ВПС США заявили, що на постачання американських винищувачів F-16 в Україну знадобиться, “у кращому разі, кілька місяців”.

Джерело : Укрінформ

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