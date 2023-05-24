Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Військове та політичне керівництво Росії розглядає варіанти відведення частини військ для перекидання в Бєлгородську область, щоб посилити свої кордони.

Про це в інтервʼю Українській правді заявила заступниці міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наразі у Росії думають над тим, щоб перекинути частину своїх сил з окупованих територій України для охорони свого кордону.

– Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання, – сказала заступниця глави Міноборони.

Ганна Маляр додала, що інформація про причетність України до подій в Бєлгородській області не відповідає дійсності.

– Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа, – сказала вона.

Зі схожою позицією раніше виступив секретар РНБО Олексій Данілов, який заявив, що у російських законах передбачено право громадян РФ на протест, тому ті, хто не згоден з режимом правління Володимира Путіна, беруть до рук зброю та реалізовують своє право.

Нагадаємо, протягом 22 травня силами Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіоном свобода Росії була проведена операція з утворення демілітаризованої зони між кордонами України та РФ.

За результатами операції, був знищений прикордонний пункт Росії та “звільнено” декілька населених пунктів.

Джерело: Українська правда
Бєлгород, Війна в Україні, Ганна Маляр, Міноборони, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Підсумки операції РДК під Бєлгородом та військова допомога від Німеччини: 455-й день війни
У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр
Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні
У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр
Незахищенність кордону РФ стала одкровенням: як у світі реагували на атаку Бєлгородської області
У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Попередньо, ППО: у Чернігівській області пролунав вибух
Вибух
Відео
Економіка
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

Наталія Кулик
Не говорив рідним до останнього: історія загиблого на війні студента-історика
У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр
Дістаємо противника, а він нас – ні: враження бійців ЗСУ від M777 та Excalibur
M982 Excalibur
Успішний приклад Гостомеля: як у місті використовують руїни, які лишилися після боїв
У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь