У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр
Військове та політичне керівництво Росії розглядає варіанти відведення частини військ для перекидання в Бєлгородську область, щоб посилити свої кордони.
Про це в інтервʼю Українській правді заявила заступниці міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, наразі у Росії думають над тим, щоб перекинути частину своїх сил з окупованих територій України для охорони свого кордону.
– Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання, – сказала заступниця глави Міноборони.
Ганна Маляр додала, що інформація про причетність України до подій в Бєлгородській області не відповідає дійсності.
– Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа, – сказала вона.
Зі схожою позицією раніше виступив секретар РНБО Олексій Данілов, який заявив, що у російських законах передбачено право громадян РФ на протест, тому ті, хто не згоден з режимом правління Володимира Путіна, беруть до рук зброю та реалізовують своє право.
Нагадаємо, протягом 22 травня силами Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіоном свобода Росії була проведена операція з утворення демілітаризованої зони між кордонами України та РФ.
За результатами операції, був знищений прикордонний пункт Росії та “звільнено” декілька населених пунктів.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик