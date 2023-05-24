У РФ розглядають відведення частини сил з України на захист Бєлгородської області – Маляр

Військове та політичне керівництво Росії розглядає варіанти відведення частини військ для перекидання в Бєлгородську область, щоб посилити свої кордони.

Про це в інтервʼю Українській правді заявила заступниці міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наразі у Росії думають над тим, щоб перекинути частину своїх сил з окупованих територій України для охорони свого кордону.

– Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання, – сказала заступниця глави Міноборони.

Ганна Маляр додала, що інформація про причетність України до подій в Бєлгородській області не відповідає дійсності.

– Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа, – сказала вона.

Зі схожою позицією раніше виступив секретар РНБО Олексій Данілов, який заявив, що у російських законах передбачено право громадян РФ на протест, тому ті, хто не згоден з режимом правління Володимира Путіна, беруть до рук зброю та реалізовують своє право.

Нагадаємо, протягом 22 травня силами Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіоном свобода Росії була проведена операція з утворення демілітаризованої зони між кордонами України та РФ.

За результатами операції, був знищений прикордонний пункт Росії та “звільнено” декілька населених пунктів.

Джерело : Українська правда

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