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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна готує два пакети співпраці

НАТО
Фото: Depositphotos

Україна готує нові пакети співпраці з НАТО – політичний і практичний – до саміту, який має відбутися в липні у Вільнюсі (Литва).

Про це розповіла сьогодні на брифінгу посол України в НАТО Наталя Галібаренко.

Політичний пакет стосується виведення відносин між нашої країною та військовим блоком на нову інституційну основу.

– Тут ми говоримо про те, щоб перетворити, наприклад, наявну Комісію Україна – НАТО на Раду Україна – НАТО, яка дозволить нам ухвалювати деякі рішення разом із членами Альянсу, – пояснила Галібаренко.

У практичному пакеті йдеться про збільшення фінансування допомоги та про створення багаторічного плану для України, який допоможе посилити її взаємосумісність із НАТО.

– Це про допомогу ЗСУ, і так само йдеться про велике збільшення фінансування наявного зараз комплексного пакету допомоги, – заявила Галібаренко.

Вона пояснила, що досі в межах комплексного пакету допомоги НАТО закуповувалися аптечки, зимовий одяг, антидрони для Збройних сил України. Тепер  Київ запропонує реалізувати такі проєкти, як гуманітарне розмінування, медична реабілітація і поступовий перехід на зброю натовського зразка.

Це передбачатиме продовження навчань і тренувань для українських військовослужбовців.

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Галібаренко наголосила, що на саміті у Вільнюсі Україна очікує офіційного запрошення приєднатися до НАТО.

– Ми не вимагаємо надати конкретну дату вступу. Ми чітко визнаємо, що доки триває активна фаза бойових дій, це неможливо. Але ми говоримо про те, що повторення сигналів про політику відчинених дверей або посилання на рішення Бухарестського саміту 2008 року, для нас більше не актуальні, – розповіла посол.

Наталя Галібаренко додала, що зараз жодна країна-член НАТО не ставить під сумнів той факт, що Україна має приєднатися до блоку. Дискусії відбуваються довкола того, коли і як саме це станеться, адже не всі країни підтримують вступ України на нинішньому етапі.

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Джерело: Media Center Ukraine

Війна в Україні, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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