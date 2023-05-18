У Києві не планують відкривати пляжний сезон – КМДА
У Києві не планують відкривати пляжний сезон, враховуючи вимоги безпеки.
Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки там немає укриттів і сховищ.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені.
А під час повітряної тривоги варто неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях.
Пантелеєв також нагадав, що з міркувань безпеки продовжує діяти заборона на відвідування лісів, де здійснюють роботи з розмінування територій та виявляють вибухонебезпечні предмети.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі можуть закрити всі пляжі у курортному сезоні 2023 року.
Військові направили інформацію представникам влади Одеської області про недоцільність використання морських пляжів через мінну небезпеку.