Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Києві не планують відкривати пляжний сезон – КМДА

Київ, Дніпро
Фото: Pexels

У Києві не планують відкривати пляжний сезон, враховуючи вимоги безпеки.

Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки там немає укриттів і сховищ.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені.

А під час повітряної тривоги варто неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях.

Пантелеєв також нагадав, що з міркувань безпеки продовжує діяти заборона на відвідування лісів, де здійснюють роботи з розмінування територій та виявляють вибухонебезпечні предмети.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі можуть закрити всі пляжі у курортному сезоні 2023 року.

Військові направили інформацію представникам влади Одеської області про недоцільність використання морських пляжів через мінну небезпеку.

Читайте також
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Віталій Кім

Джерело: КМДА
Київ, Пляжі Києва, Пляжний сезон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відомо, коли відкриють першу частину Подільсько-Воскресенського мосту, який будують 30 років
Подільсько-Воскресенський міст
Маніакальна ціль Кремля: Данілов пояснив, чому РФ влаштувала Києву ракетний терор
У Києві не планують відкривати пляжний сезон – КМДА
Ігнат пояснив, чому Київ захищений засобами ППО більше, ніж інші області
Юрій Ігнат
Уламки ракет впали у двох районах: усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва знищені
Збивають дрони
У Києві громадський транспорт довозитиме пасажирів до укриття – КМДА
У Києві не планують відкривати пляжний сезон – КМДА
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-Матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
У Києві не планують відкривати пляжний сезон – КМДА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)
У Києві не планують відкривати пляжний сезон – КМДА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь