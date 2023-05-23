Фінансова фортеця України: глава НБУ розповів, що буде з гривнею і банківським ринком

Національний банк України першим серед державних установ розробив нову інституційну стратегію. Реалізація Фінансової фортеці України здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями, які зосереджені на основних функціях НБУ.

Серед них: стійка гривня, цінова стабільність під час спротиву російській агресії, відновлення країни, сучасні фінансові послуги та безперебійна робота центрального банку.

Йдеться про відновлення боргової стійкості України, збереження ліквідності, зменшення дефіциту фінансування та створення необхідних умов для участі комерційного сектору в повоєнному відновленні.

Що буде з гривнею? Що буде з фінансовим ринком? Як Національний банк реалізовуватиме мандат щодо відновлення України? Яким чином Україна захищатиметься від можливих кіберзагроз? Що НБУ робитиме в найближчу перспективу? На ці питання очільник Національного банку України Андрій Пишний розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

– Стратегія, яку ми презентували, до речі, має власну назву Фінансова фортеця України. Вона демонструє два чітких фокуси. По-перше, фокус супротиву – це короткострокові дії, які чинитиме команда Національного банку для того, щоб підживлювати спроможність української фінансової системи, ринків, економіки, щоб наближати нашу перемогу. По-друге, фокус відновлення – це середньострокова й довгострокова перспективи, над якими працює Національний банк, навіть попри повномасштабне вторгнення.

Це реалізація реформ, пов’язаних із європейською інтеграцією. Це стійкість фінансових ринків, системи учасників на перспективу. Підготовка до наступних викликів, які вже сьогодні Національний банк бачить, прогнозує і забезпечує реагування. Це підготовка банківської системи до можливих атак. Адже кіберзагрози залишаються, – поділився глава НБУ.

Пишний пояснив, як Національний банк України планує захистити фінансову систему, організувати міцний кіберзахист у взаємодії з міжнародними партнерами.

– Однією з ініціатив стратегії є створення відповідного центру кіберзахисту на базі Національного банку. Це взаємодія з міжнародними партнерами, адже, будуючи фортецю, захищаючи свій периметр, свою зону відповідальності, ми повинні будувати, зокрема, й мости. Така інтенсивність міжнародної співпраці та взаємодії, яка відбувається за останні 7-8 місяців, – просто фантастична. І НБУ в цьому плані є одним з учасників, а в деяких питаннях – навіть лідером процесу, – зазначив він.

Серед них – відносини між Національним банком України та Міжнародним валютним фондом, пояснив Пишний. Так, Україна за останні шість місяців отримала дві історичні програми.

– Зокрема, наші взаємовідносини з Міжнародним валютним фондом. За останні пів року ми отримали дві програми. Одну – моніторингову, другу – програму розширеного фінансування. Обидві є історичними, які у своїй основі мають зміну, що відбулася на рівні переосмислення кредитних політик МВФ.

Ці програми мають вплив не лише на Україну, а й на глобальному рівні, тому що ними можуть скористатися інші країни. Ми збираємося поглиблювати напрям нашої міжнародної співпраці. Зокрема, ділитися досвідом, що НБУ здобув у процесі супротиву, який здійснюється проти російської агресії, – зазначив Пишний.

На його думку, необхідно максимально відновити надання фінансових і банківських послуг на деокупованих територіях України. За словами очільника НБУ, для цього планується проєкт Power Banking 2.0 – це створена об’єднана мережа відділень банків, які працюватимуть та надаватимуть необхідні послуги клієнтам навіть під час складних умов.

– Ми чітко бачимо ій розуміємо, які дії. Ми повинні максимально відновити надання фінансових банківських послуг на деокупованих територіях. Це проєкт Power Banking 2.0, який передбачає, що ті напрацювання, які у нас були під час активних ракетних обстрілів восени минулого року, які об’єднали банківську мережу в систему, котра функціонує за умови навіть повного блекауту. Унікальна, до речі, українська розробка.

Зараз ми розширюємо та розуміємо, що треба йти далі. Треба відновлювати фінансове життя, доступність фінансових послуг на деокупованих територіях. Так, непросте завдання. Але під час війни не буває простих завдань. Той сектор відповідальності, за який Національний банк несе відповідальність, повинен бути забезпечений і покритий максимальним професіоналізмом, експертизою і відповідальністю з нашого боку. Власне, стратегія про це, – стверджує глава НБУ.

Пишний запевняє, що наразі українська банківська та фінансова система стійка, ринки функціонують і демонструють прибутковість, а також реалізуються програми, які передбачають імплементацію європейських стандартів і продовження шляху реформування.

– Система працює за будь-яких умов. До речі, це цікавий момент. Ми доповнили з точки зору нашої місії той мандат, який визначений Конституцією і законами. Він передбачає, що Національний банк повинен забезпечувати цінову, фінансову стабільність і підтримку економічної політики уряду. Ми доповнили це – за будь-яких умов.

Це означає, що попри блекаут, атаки, те, що принесла з собою війна, ми повинні правильно ідентифікувати ризики й обирати найкращий спосіб їхнього регулювання, впливу, прогнозування та організації роботи нашого сектору відповідальності, зокрема, банківського, страхового ринку, платіжні організації, – запевняє він.

Очільник Національного банку України стверджує, що весь світ захоплюється тим, як НБУ протидіє і захищається від повномасштабного вторгнення, забезпечуючи безперебійну роботу.

– В якому ми стані? У стабільному, стійкому. Весь світ захоплюється тим, як банківська система, фінансовий сектор, НБУ підтримують безперебійну роботу. До нас хочуть приїздити, щоб вивчити наш досвід, використати його в системах захисту і побудови ефективного регулювання в європейських країнах.

Це свідчить про те, що ми не лише реагуємо ефективно на те, що принесла з собою війна. А й вибудовуємо перспективні взаємовідносини та моделі, які розглядають європейські партнери й інші центральні банки як основу для побудови ефективного регулювання в умовах впливу негативних зовнішніх факторів і ризиків, – підсумував Пишний.

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