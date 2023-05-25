Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ППО приземлила чотири ворожі дрони на Півдні
Уночі 25 травня під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони Півдня збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.
Три БпЛА приземлено над Миколаївською областю, ще один – над Одеською.
– Влучань у зоні відповідальності Сил оборони Півдня України не допущено, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.
Усього з початку застосування російськими військами іранських дронів Сили оборони Півдня України знищили вже 357 дронів Shahed-131/136.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Повітряні сили
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