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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ППО приземлила чотири ворожі дрони на Півдні

ППО приземлила чотири ворожі дрони на Півдні

Уночі 25 травня під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони Півдня збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Три БпЛА приземлено над Миколаївською областю, ще один – над Одеською.

– Влучань у зоні відповідальності Сил оборони Півдня України не допущено, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Усього з початку застосування російськими військами іранських дронів Сили оборони Півдня України знищили вже 357 дронів Shahed-131/136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Повітряні сили

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Російська агресія, РФ
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