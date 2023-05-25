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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута

Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута
Фото: Depositphotos

25 травня Україна повернула з російського полону 106 військових.

Серед них – вісім офіцерів, 98 рядових і сержантів, які несли службу на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен із них – герой нашої держави, – наголосив Андрій Єрмак.

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних сил України.

Зокрема, додому повернувся 21 представник територіальної оборони, семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми – кульові та осколкові поранення, опіки й переломи, загострені хронічні захворювання.

Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

68 визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

Крім того, додають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, 25 травня було репатрійовано три тіла – двох іноземців та українки.

Загалом на сьогодні завдяки обмінам додому повернулися вже 2 430 людей. Серед них – 139 цивільних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Єрмак, Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Андрій Єрмак, Війна в Україні, звільнені з полону, ЗСУ, Обмін полоненими, полон, Російська агресія, РФ
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