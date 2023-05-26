Після атаки на Дніпро Зеленський скликав Ставку
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки у п’ятницю, 26 травня.
У Telegram глава держави повідомив, що заслухав оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками від командувачі ОСУВів.
– Члени Ставки детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу. Проаналізували перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів, – зазначив президент.
Крім того учасники Ставки обговорили останні повітряні удари ворога по наших містах і те, як зробити захист від них ефективнішим.
Нагадаємо, уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у ветклініку та поліклініку. За свідченнями місцевих жителів, після прильоту в небо здійнявся густий дим.
Станом на 17:30 повідомлялося про двох загиблих і трьох зниклих безвісти внаслідок атаки окупантів. Ще 31 людина дістала поранення. Рятувально-пошукові роботи тривають.
Джерело: Володимир Зеленський
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко