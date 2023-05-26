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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Після атаки на Дніпро Зеленський скликав Ставку

Після атаки на Дніпро Зеленський скликав Ставку
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки у п’ятницю, 26 травня.

У Telegram глава держави повідомив, що заслухав оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками від командувачі ОСУВів.

Члени Ставки детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу. Проаналізували перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів, – зазначив президент.

Крім того учасники Ставки обговорили останні повітряні удари ворога по наших містах і те, як зробити захист від них  ефективнішим.

Нагадаємо, уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у ветклініку та поліклініку. За свідченнями місцевих жителів, після прильоту в небо здійнявся густий дим.

Станом на 17:30 повідомлялося про двох загиблих і трьох зниклих безвісти внаслідок атаки окупантів. Ще 31 людина дістала поранення. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Джерело: Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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Після атаки на Дніпро Зеленський скликав Ставку
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