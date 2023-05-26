Після атаки на Дніпро Зеленський скликав Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки у п’ятницю, 26 травня.

У Telegram глава держави повідомив, що заслухав оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками від командувачі ОСУВів.

– Члени Ставки детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу. Проаналізували перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів, – зазначив президент.

Крім того учасники Ставки обговорили останні повітряні удари ворога по наших містах і те, як зробити захист від них ефективнішим.

Нагадаємо, уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у ветклініку та поліклініку. За свідченнями місцевих жителів, після прильоту в небо здійнявся густий дим.

Станом на 17:30 повідомлялося про двох загиблих і трьох зниклих безвісти внаслідок атаки окупантів. Ще 31 людина дістала поранення. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Джерело: Володимир Зеленський

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