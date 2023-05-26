Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ завдала ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Є постраждалі
Уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру.
Оновлено об 11:13. Поцілили окупанти по медзакладу.
Є постраждалі. Інформація уточнюється.
Оновлено о 10:37. За свідченнями місцевих жителів, після прильоти в небо здійнявся густий дим.
Повітряну тривогу в обласному центрі тривала 34 хвилини – із 10:30 до 11:04.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко