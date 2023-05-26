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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ завдала ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Є постраждалі

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

Уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру.

Оновлено об 11:13. Поцілили окупанти по медзакладу.

Є постраждалі. Інформація уточнюється.

Оновлено о 10:37. За свідченнями місцевих жителів, після прильоти в небо здійнявся густий дим.

Повітряну тривогу в обласному центрі тривала 34 хвилини – із 10:30 до 11:04.

Карта повітряних тривог 26 травня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Дніпро
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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