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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ ударами змушують ворога відступати на нові рубежі вглиб Херсонщини – Гуменюк

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України методично змушують ворога відступати углиб – на чергові оборонні рубежі.

Про це в ефірі Єдиних новин заявила керівника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк.

За її словами, щоразу під час контратак ЗСУ окупанти йдуть якомога далі вглиб від лінії фронту.

Робота Сил оборони України дозволила зменшити кількість ворожих обстрілів на Херсонщині. Нашим воїнам вдалося знищити три великокаліберні гармати, вісім одиниць бронетанкової техніки, міномет, пункт запуску БпЛА та три дрони-розвідники, які звідти запускались.

За словами Наталі Гуменюк, після таких втрат росіяни намагаються йти якомога глибше від лінії фронту, бо розуміють, що тут їм вже залишатись не можна.

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Війна в Україні, Херсонська область
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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