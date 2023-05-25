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У Повітряних силах розповіли, які цілі не здатні збивати винищувачі F-16

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Винищувачі F-16 не зможуть працювати проти балістичних цілей, проте добре впораються з крилатими ракетами типу Х-101, Калібр і дронами-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Винищувач F-16 не зможе працювати проти балістичних цілей. Балістика – то зовсім інша історія. Балістика це ракета, яка падає на великій швидкості вниз. Тому тут потрібні саме такі засоби, як Patriot SAMP-T, які мають ракети, здатні боротися з балістикою. F-16 захищатиме наш повітряний простір від таких крилатих ракет, як Х-101, Калібр, від дронів-камікадзе. Він буде робити це надзвичайно ефективно там, де найбільш потрібно буде це робити, – зазначив він.

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Крім того, Ігнат повідомив, що винищувачі F-16 зможуть завоювати перевагу у повітрі, оскільки наразі російська авіація переважає нас за кількістю й технологіями.

– Тому перевага у повітрі на окупованих територіях – це дійсно ключове питання, яке допоможе нашим наземним військам вести як наступальні, так і оборонні дії, – додав він.

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України
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