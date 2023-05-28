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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна має намір ввести проти Ірану санкції на 50 років

Верховна Рада
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який передбачає запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зокрема, санкції проти Ірану включатимуть повну заборону торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Також планується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу його резидентам технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Окрім того, обмеження передбачають зупинику обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану. Нацбанку хочуть заборонити реєстрацію міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

Реалізацію та моніторинг виконання санкцій мають забезпечити Кабмін,  Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Нацбанк та інші держоргани.

Раніше у США повідомили, що між Іраном і Росією посилюється військове співробітництво.

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Джерело: Верховна Рада
Іран, Війна в Україні, Володимир Зеленський, санкції
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