Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна Live
Live
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вибухи у Маріуполі та Бердянську: що відбувається на 460-й день війни

Вибухи у Маріуполі та Бердянську: що відбувається на 460-й день війни
29 Травня, 0:45

БпЛА рухаються в напрямку Сумщини

БпЛА рухаються в напрямку Сумщини.

29 Травня, 0:42

У Києві та області оголошена повітряна тривога

У Києві та області оголошена повітряна тривога. Не ігноруйте та переходьте в укриття.

29 Травня, 0:12

На Півдні є загроза запуску Шахедів

Загроза шахедів з півночі та з півдня.

Про це пишуть у ЗМІ.

– Там, де оголошено/буде оголошено тривогу — будьте в укриттях, – пишуть у Telegram-пабліках.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 28.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Вибухи у Маріуполі та Бердянську: що відбувається на 460-й день війни
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
Вибухи у Маріуполі та Бердянську: що відбувається на 460-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
Вибухи у Маріуполі та Бердянську: що відбувається на 460-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
Вибухи у Маріуполі та Бердянську: що відбувається на 460-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
Вибухи у Маріуполі та Бердянську: що відбувається на 460-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь