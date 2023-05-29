Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вибухи у Маріуполі та Бердянську: що відбувається на 460-й день війни
29 Травня, 0:45
БпЛА рухаються в напрямку Сумщини
БпЛА рухаються в напрямку Сумщини.
29 Травня, 0:42
У Києві та області оголошена повітряна тривога
У Києві та області оголошена повітряна тривога. Не ігноруйте та переходьте в укриття.
29 Травня, 0:12
На Півдні є загроза запуску Шахедів
Загроза шахедів з півночі та з півдня.
Про це пишуть у ЗМІ.
– Там, де оголошено/буде оголошено тривогу — будьте в укриттях, – пишуть у Telegram-пабліках.
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Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко