Україна має право захищати себе за межами кордонів – глава МЗС Британії

Україна має “законне право” захищати себе і може “поширювати силу” за межами своїх кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час розмови з журналістами в межах свого візиту до Естонії.

Відповідаючи на запитання співробітників медіа щодо ранкової атаки Москви, і про те, чи має Україна право атакувати російську територію, міністр закордонних справ Великої Британії сказав, що він не спекулюватиме на характері атаки.

Водночас він додав, що Київ має “законне право захищати себе”.

– Вона (Україна. – Ред.) має законне право робити це в межах своїх кордонів, звичайно, але вона також має право поширювати силу за межі своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії поширювати силу в самій Україні, – додав Клеверлі.

Очільник МЗС Британії каже, що “легітимні військові цілі” за межами кордонів України є частиною її самооборони.

– Ми повинні це визнати, – сказав він.

Цьому передувала атака дронів на російську столицю зранку 30 травня, де, за оцінками російських медіа, взяли участь близько 32 БпЛА.

За результатами атаки на Москву, були пошкоджені щонайменше два багатоповерхові будинки, а за даними російської сторони, більшість дронів начебто збито.

Російські журналісти оприлюднили список місць, які вразили безпілотники у Московській області, та, як повідомляється, один із них був начебто збитий поблизу резиденції президента Росії Володимира Путіна.

Наразі невідомо, хто саме стоїть за атакою безпілотників на російську столицю. Українські військові чи офіційні особи не повідомляли, що Україна причетна до атаки по Москві.

Джерело : Sky News

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