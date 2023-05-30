Украина имеет право защищать себя за пределами границ – глава МИД Британии

Украина имеет “законное право” защищать себя и может “распространять силу” за пределами своих границ.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время разговора с журналистами в рамках своего визита в Эстонию.

Отвечая на вопрос сотрудников медиа относительно утренней атаки Москвы, и о том, имеет ли Украина право атаковать российскую территорию, министр иностранных дел Великобритании сказал, что он не будет спекулировать на характере атаки.

В то же время он добавил, что Киев имеет “законное право защищать себя”.

— Она (Украина. — Ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, конечно, но она также имеет право распространять силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России распространять силу в самой Украине, — добавил Клеверли.

Глава МИД Британии говорит, что “легитимные военные цели” за пределами границ Украины являются частью ее самообороны.

— Мы должны это признать, — сказал он.

Этому предшествовала атака дронов на российскую столицу утром 30 мая, где, по оценкам российских медиа, приняли участие около 32 БпЛА.

По результатам атаки на Москву, были повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, а по данным российской стороны, большинство дронов якобы сбиты.

Российские журналисты обнародовали список мест, что поразили беспилотники в Московской области, и, как сообщается, один из них был якобы сбит вблизи резиденции президента России Владимира Путина.

Пока неизвестно, кто именно стоит за атакой беспилотников на российскую столицу. Украинские военные или официальные лица не сообщали, что Украина причастна к атаке по Москве.

Источник : Sky News

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