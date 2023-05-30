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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна не має жодного стосунку до атаки дронів на Москву – Подоляк

Одинцово Москва

Україна не має жодного стосунку до ранкової атаки дронів на Москву.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Нам це не потрібно робити, тому що у нас є достатньо важливі завдання щодо масштабних ударів, з використанням дефіцитної зброї, включно з ракетами і дронами, по окупованій території. Нас набагато більше хвилюють удари, яких Росія щоночі завдає по нашій столиці, по цивільному населенню, – сказав він.

Подоляк зазначив, що будь-які удари на території РФ не мають для України жодного стратегічного значення.

Однак такі атаки дронами, особливо по Рубльовці, показали три речі:

– Перше – внутрішній простір абсолютно не контрольований. Друге – немає жодного захисту з повітря чи суші, ніде. І третє, ці атаки продемонстрували абсолютно технічну незграбність Росії – ні Панцирі, ні РЕБи, нічого не працює. І це шокувало російську політичну еліту, а також жителів Москви. Це показує, що в Росії абсолютно легко підняти збройні протестні настрої, не тільки в Бєлгородській області, а й на будь-якій іншій території, та здобути контроль над цією територією, – сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, такі події в Росії пришвидшать процес десакралізації Путіна та його найближчого оточення, які певний час здавались “титанами, на яких усе трималося”.

Нагадаємо, що вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

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Війна в Україні, Дрони, Михайло Подоляк, Москва, Російська агресія
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