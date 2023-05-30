Україна не має жодного стосунку до атаки дронів на Москву – Подоляк
Україна не має жодного стосунку до ранкової атаки дронів на Москву.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Нам це не потрібно робити, тому що у нас є достатньо важливі завдання щодо масштабних ударів, з використанням дефіцитної зброї, включно з ракетами і дронами, по окупованій території. Нас набагато більше хвилюють удари, яких Росія щоночі завдає по нашій столиці, по цивільному населенню, – сказав він.
Подоляк зазначив, що будь-які удари на території РФ не мають для України жодного стратегічного значення.
Однак такі атаки дронами, особливо по Рубльовці, показали три речі:
– Перше – внутрішній простір абсолютно не контрольований. Друге – немає жодного захисту з повітря чи суші, ніде. І третє, ці атаки продемонстрували абсолютно технічну незграбність Росії – ні Панцирі, ні РЕБи, нічого не працює. І це шокувало російську політичну еліту, а також жителів Москви. Це показує, що в Росії абсолютно легко підняти збройні протестні настрої, не тільки в Бєлгородській області, а й на будь-якій іншій території, та здобути контроль над цією територією, – сказав Подоляк.
За словами радника голови ОП, такі події в Росії пришвидшать процес десакралізації Путіна та його найближчого оточення, які певний час здавались “титанами, на яких усе трималося”.
Нагадаємо, що вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло