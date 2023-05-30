Україна відволікаючими операціями розтягує оборону РФ перед контрнаступом – FT

Україна, проводячи “зухвалі операції”, намагається розосередити російську оборону перед своїм контрнаступом.

Про це пише британське видання Financial Times.

Спочатку був загадковий удар безпілотника по Кремлю. Потім відбулося “вторгнення” бійців РДК (Російського добровольчого корпусу) і легіону Свобода Росії в Бєлгородську область. Після цього – атака морського безпілотника на російський корабель Іван Хурс у Чорному морі. І ще у вівторок вранці більш ніж два десятки безпілотників атакували Москву.

Це все може бути спрямовано на те, щоб обдурити противника і сформувати поле бою перед масштабним наступом ЗСУ.

Колишній майор армії США, який очолює кафедру вивчення війн в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті, Джон Спенсер зазначає, що обманні операції завжди були частиною війни, а зараз їхній ефект посилюється завдяки соціальним мережам.

За його словами, українські операції в “сірій зоні” вимагають від Росії витрат ресурсів – чи то бойові підрозділи, чи то інформаційні операції. Але мета одна – переключити увагу противника.

Український високопоставлений чиновник заявив, що успішний контрнаступ починається з успішного психологічного наступу. А в росіян моральний дух не на найвищому рівні.

Захід РДК і легіону Свобода Росії на територію Бєлгородської області викликав крайнє здивування серед росіян. Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин опублікував відеозвернення, в якому заявив, що міноборони РФ має посилити свою військову присутність на кордоні.

– Ідея полягає в тому, щоб створити безліч дилем для російського командування. Проблеми – як-от прорив лінії фронту – концентрують увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дії, – каже Майк Мартін, колишній офіцер британської армії та автор книги Як вести війну.

Популярний провоєнний російський блогер заявив, що факт появи українських безпілотників у небі над Москвою вже зробив достатньо для того, щоб викликати стрес у населення.

В українській розвідці зазначають, що важливо завдати удару по моральному духу Росії і змусити РФ передислокувати війська вздовж кордону.

Україна успішно використовувала подібну тактику минулого літа. Протягом кількох тижнів українські військові обговорювали ідею контрнаступу на південь. А коли окупаційні війська рушили на південь в очікуванні цієї атаки, Київ пішов у контрнаступ на півночі – у Харківській області.

За словами Спенсера, Україна використовує російську схему гри проти Росії.

Кремль неодноразово вкидав інформацію про можливий наступ із Білорусі. Тому Генштабу ЗСУ довелося тримати підрозділи на цьому напрямку, якою б малоймовірною не була ця атака.

Тепер українці таким же чином відвертають увагу Росії, сказав Спенсер.

Українці тестують, промацують і з’ясовують, що працює, а що ні.

Весь сенс контрнаступу ЗСУ в тому, що ні Росія, ні західні союзники не знають, коли він дійсно почнеться. Українці змушують росіян продовжувати гадати, сказав високопоставлений західний чиновник.

З української точки зору, ця невизначеність є ключовою.

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