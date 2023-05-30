РДК знову перейшов кордон з РФ: що відомо

Представники Російського добровольчого корпусу заявили, що вкотре перейшли державний кордон РФ.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу РДК. Там пообіцяли повідомити мету переходу найближчим часом.

– Вчора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом “дірявого” державного кордону! Мета нашого переходу стане відома найближчим часом, слідкуйте за оновленнями, – зазначають представники РДК.

Раніше стало відомо, що Російський добровольчий корпус вже кілька разів переходив кордон з РФ. Зокрема, бійці РДК зайшли в Грайворонський район Бєлгородської області, щоб створити демілітаризовану зону.

Тоді на території Бєлгородської області запровадили режим контртерористичної операції. За словами представників РДК, внаслідок рейду їм вдалося захопити бронетранспортер, стрілецьку зброю та іншу техніку.

Внаслідок останньої операції, яку РДК і легіон Свобода Росії провели в Бєлгородській області, вдалося зібрати важливу для української розвідки інформацію, заявив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, відомості не розголошуватимуться, однак частину інформації побачив увесь світ. Йдеться про нездатність російського силового апарату захистити свої території та вразливість РФ до внутрішніх ударів.

Представник ГУР Андрій Черняк заявив, що українські військові обмінюються певною інформацією з РДК та легіоном Свобода Росії, проте безпосередньо не допомагають бійцям під час спецоперацій на території РФ.

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