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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нова військова допомога від Італії та план із захисту ЗАЕС: 462-й день війни

Нова військова допомога від Італії та план із захисту ЗАЕС: 462-й день війни
31 Травня, 1:09

Голова МАГАТЕ представив п’ять принципів із захисту ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі представив п’ять принципів із захисту окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції від ядерних аварій.

Про це очільник МАГАТЕ розповів під час виступу на Раді безпеки ООН.

За його словами, план є набором принципів, узгоджених під час консультацій із керівництвом України та Росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні 2022 року.

– В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов’язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту, – сказав він.

Принципи, представлені гендиректором МАГАТЕ, наступні:

  1. Не здійснювати атаки з або проти станції, особливо проти реакторів і сховищ відпрацьованого ядерного палива;
  2. Заборона на зберігання важкого озброєння або військовослужбовців, які можуть бути використані для нападу;
  3. Забезпечення безперебійного зовнішнього електропостачання підприємства;
  4. Захист всіх структур, систем та компонентів, важливих для роботи станції, від атак або диверсій;
  5. Заборона на вживання будь-яких дій, які б підірвали ці принципи.

– Я урочисто прошу обидві сторони (Україну та РФ, – Ред.) дотримуватися цих принципів, – додав він.

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