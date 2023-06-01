Укриття мають бути відкриті цілодобово: у КМВА доручили провести перевірку сховищ

За загибель людей, які під час нічної атаки не змогли потрапити до укриттів, що були зачинені, мають відповідати чиновники на всіх рівнях влади. У КМВА доручили провести перевірку сховищ.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

— Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу — це відповідальність влади на усіх рівнях – від керівника міста до голів району. Тому ніхто — ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати з себе відповідальність до завершення слідчих дій, – зазначив він.

За його словами, завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово. Чому воно не було виконане у цьому випадку – розслідує СБУ, прокуратура та національна поліція.

Він нагадав, що дитина і дві жінки загинули внаслідок падіння уламків збитої ракети приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва. Усі вони перебували якраз перед укриттям.

— Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття, чи фатальний збіг обставин, і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство, – додав він.

Він зазначив, що дав доручення головам районних державних адміністрацій забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі та забезпечити їхню перевірку.

Джерело : КМДА

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