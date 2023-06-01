Новий пакет оборонної допомоги та грант на $1,25 млрд від США: 463-й день війни

1 Червня, 0:22

У Бахмуті через вторгнення РФ загинуло 204 мешканці, з них четверо дітей – мер

Від початку війни в Бахмуті загинули 204 жителі міста, зокрема четверо дітей.

Про це розповів в інтерв’ю виданню Укрінформ мер міста Олексій Рева.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поранення дістали 505 осіб, зокрема 17 дітей.

До війни населення Бахмута становило 70 тис. осіб, а до 29 травня цього року в місті залишилося приблизно 500 жителів.