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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Череватий: ЗСУ в Бахмуті досягли головного – змусили ПВК Вагнера втекти із величезними втратами

Бахмут
Фото: Getty Images

У Бахмуті Донецької області ЗСУ досягли головного – виснажили та змусили ПВК Вагнера втекти із величезними втратами.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череваттий.

– Ми досягли головного – виснажили, вибили їх і змусили “вагнерівців” утекти. Ми зараз завдаємо потужних ударів по їхньому угрупуванню, тож війська, які заходять замість Вагнера, м’яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їхніми попередниками, їхній моральний стан далекий від оптимального, – сказав він ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Череватий розповів, що ротаційні заходи в Бахмуті ворог прикриває потужним вогнем.

За цю добу окупанти 452 рази вдарили із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по українських позиціях, здійснили 6 авіанальотів.

– Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, завдаємо ударів – 107 окупантів знищено, 126 дістали поранення, знищили ворожий БМП, 7 гармат, самохідну артилерійську установку Піон, 3 польові склади з боєприпасами і 4 військових автомобілі, – сказав Череватий.

За словами речника, низка західних ЗМІ “рознесла” слова ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина про начебто перемоги в Бахмуті, опублікувавши інформацію про величезні втрати угруповання.

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Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера, Російська агресія
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