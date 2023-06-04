ЗСУ вдарили по позиціях ворога на Харківщині. Знищено понад 100 новоприбулих окупантів

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі.Збройні сили України завдали удару по позиціях ворога в Харківській області, куди прибули новобранці, близько 100 окупантів знешкоджено.

Про це повідомляють у Генштабі.

Як розповіли у відомстві, до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з-поміж колишніх засуджених громадян РФ у кількості близько 500 осіб.

– Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з-поміж новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції, – розповіли у Генштабі.

Загалом, авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу.

Нашими захисниками було знищено один ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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