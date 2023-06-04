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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЗСУ вдарили по позиціях ворога на Харківщині. Знищено понад 100 новоприбулих окупантів

пілот ЗСУ
Фото: УНІАН

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі.Збройні сили України завдали удару по позиціях ворога в Харківській області, куди прибули новобранці, близько 100 окупантів знешкоджено.

Про це повідомляють у Генштабі. 

Як розповіли у відомстві, до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з-поміж колишніх засуджених громадян РФ у кількості близько 500 осіб. 

– Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з-поміж новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості,  зокрема, і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції, – розповіли у Генштабі. 

Загалом, авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу.

Нашими захисниками було знищено один  ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Харківська область
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