ЗСУ вдарили по позиціях ворога на Харківщині. Знищено понад 100 новоприбулих окупантів
Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі.Збройні сили України завдали удару по позиціях ворога в Харківській області, куди прибули новобранці, близько 100 окупантів знешкоджено.
Про це повідомляють у Генштабі.
Як розповіли у відомстві, до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з-поміж колишніх засуджених громадян РФ у кількості близько 500 осіб.
– Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з-поміж новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції, – розповіли у Генштабі.
Загалом, авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу.
Нашими захисниками було знищено один ворожий розвідувальний БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та дві станції радіоелектронної боротьби противника.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов