Смертельна ДТП: на Київщині водій Dodge влетів у дерево

В Броварському районі Київської області вночі сталася смертельна ДТП.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, водій Dodge не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, де автівка зіткнулася з деревом. Автомобіль загорівся, водій загинув.

Всього за добу на Київщині сталося 23 ДТП. 35 водіїв сіли за кермо напідпитку.

25 квітня під Києвом сталася ДТП за участі п’ятьох автівок, внаслідок чого є потерпілі, серед яких – діти.

Фото: Андрій Нєбитов

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