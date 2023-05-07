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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Смертельна ДТП: на Київщині водій Dodge влетів у дерево

Смертельна ДТП: на Київщині водій Dodge влетів у дерево

В Броварському районі Київської області вночі сталася смертельна ДТП.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, водій Dodge не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, де автівка зіткнулася з деревом. Автомобіль загорівся, водій загинув.

Всього за добу на Київщині сталося 23 ДТП. 35 водіїв сіли за кермо напідпитку.

25 квітня під Києвом сталася ДТП за участі п’ятьох автівок, внаслідок чого є потерпілі, серед яких – діти.

Фото: Андрій Нєбитов

ДТП, Київська область
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