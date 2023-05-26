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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На блокпосту в Києві голова одного з райсудів області збив на смерть нацгвардійця

Суддя на блокпосту збив насмерть нацгвардійця 26 травня 2023
Фото: ДБР

Близько опівночі 26 травня голова одного з райсудів області за кермом Лексуса скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України на одному з блокпостів у Києві.

Нацгвардієць від травм загинув на місці.

Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я чоловік відмовився.

Наразі тривають процесуальні заходи, щоб примусово відібрати біологічні зразки у судді.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Голові суду загрожує позбавлення волі до 10 років.

За даними Української правди, затриманий – голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.

Джерело: ДБР, Українська правда
ДБР, ДТП, ДТП у Києві
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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