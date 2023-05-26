На блокпосту в Києві голова одного з райсудів області збив на смерть нацгвардійця
Близько опівночі 26 травня голова одного з райсудів області за кермом Лексуса скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України на одному з блокпостів у Києві.
Нацгвардієць від травм загинув на місці.
Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я чоловік відмовився.
Наразі тривають процесуальні заходи, щоб примусово відібрати біологічні зразки у судді.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Голові суду загрожує позбавлення волі до 10 років.
За даними Української правди, затриманий – голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко