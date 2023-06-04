Аеродром під Кропивницьким та об’єкти в Сумській області: куди влучили незбиті ракети та дрони
Уночі 4 червня силам протиповітряної оборони не вдалось збити дві крилаті ракети повітряного Х-101/Х-555 та два дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.
Як повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил Юрій Ігнат, незбиті крилаті ракети влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.
Дрони ж уразили низку об’єктів інфраструктури в Сумській області.
– Звісно, не все вдається перехоплювати. Наші захисники неба й так роблять дива. Ви бачили, який насичений обстрілами був травень, – зазначив Юрій Ігнат.
Коментувати наслідки прильотів у Кіровоградській області речник Повітряних сил, із зрозумілих причин, не став.
До слова, очільник Кіровоградської області Андрій Райкович обмежився лише повідомленням, що жертв і руйнувань мирних об’єктів у регіоні вдалось уникнути.
У Сумській області сили протиповітряної оборони приземлили один із Шахедів, випущених росіянами із району аеродрому Сеща в Брянській області.
Під обстрілом із БпЛА перебували Середино-Будська, Миколаївська та Шосткинська громади.
У Середино-Будській громаді під час атаки дронів пролунав один вибух.
Пошкоджено будівлю агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі.
У Миколаївській громаді пролунало чотири вибухи з дронів, унаслідок чого зазнали руйнувань нежитлові приміщення.
У Шосткинській громаді сталось три вибухи БпЛА. Під час атаки дронів пошкоджено територію міського парку.
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Джерело: Сумська ОВА
Фото: Міноборони Росії
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