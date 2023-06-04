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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Аеродром під Кропивницьким та об’єкти в Сумській області: куди влучили незбиті ракети та дрони

Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101

Уночі 4 червня силам протиповітряної оборони не вдалось збити дві крилаті ракети повітряного Х-101/Х-555 та два дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.

Як повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил Юрій Ігнат, незбиті крилаті ракети влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

Дрони ж уразили низку об’єктів інфраструктури в Сумській області.

– Звісно, не все вдається перехоплювати. Наші захисники неба й так роблять дива. Ви бачили, який насичений обстрілами був травень, – зазначив Юрій Ігнат.

Коментувати наслідки прильотів у Кіровоградській області речник Повітряних сил, із зрозумілих причин, не став.

До слова, очільник Кіровоградської області Андрій Райкович обмежився лише повідомленням, що жертв і руйнувань мирних об’єктів у регіоні вдалось уникнути.

У Сумській області сили протиповітряної оборони приземлили один із Шахедів, випущених росіянами із району аеродрому Сеща в Брянській області.

Під обстрілом із БпЛА перебували Середино-Будська, Миколаївська та Шосткинська громади.

У Середино-Будській громаді під час атаки дронів пролунав один вибух.

Пошкоджено будівлю агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі.

У Миколаївській громаді пролунало чотири вибухи з дронів, унаслідок чого зазнали руйнувань нежитлові приміщення.

У Шосткинській громаді сталось три вибухи БпЛА. Під час атаки дронів пошкоджено територію міського парку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сумська ОВА

Фото: Міноборони Росії

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