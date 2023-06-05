Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про те, що українські військові нібито “розпочали великий контрнаступ”. Водночас у відомстві зазначили, що не коментуватимуть фейки країни-агресора.
Так, у Генштабі заявили, що не мають інформації про “великий наступ, який, за заявами Міноборони Росії, розпочали ЗСУ на Донецькому напрямку”.
– У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк, – сказав у коментарі Reuters неназваний речник Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що 5 червня Міністерство оборони Росії повідомило про так званий початок контрнаступу з боку України. Там заявили про “великомасштабний наступ ЗСУ на п’яти ділянках фронту”, додавши, що він “розпочався вранці 4 червня”.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло