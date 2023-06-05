Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ

українські військові війна
Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про те, що українські військові нібито “розпочали великий контрнаступ”. Водночас у відомстві зазначили, що не коментуватимуть фейки країни-агресора.

Так, у Генштабі заявили, що не мають інформації про “великий наступ, який, за заявами Міноборони Росії, розпочали ЗСУ на Донецькому напрямку”.

– У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк, – сказав у коментарі Reuters неназваний речник Генштабу ЗСУ.

Читайте також
Маневрують, нервують і будують укріплення: Гуменюк про стан окупантів перед контрнаступом ЗСУ
Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, що 5 червня Міністерство оборони Росії повідомило про так званий початок контрнаступу з боку України. Там заявили про “великомасштабний наступ ЗСУ на п’яти ділянках фронту”, додавши, що він “розпочався вранці 4 червня”.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми визначимося протягом двох тижнів. Пісторіус щодо надання Україні винищувачів
Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ
Мільйони снарядів та протидронове обладнання. У Литві анонсували нову партію допомоги для України
Снаряди, боєприпаси
В районі Азовсталі пролунав сильний вибух – окупанти губляться у своїх заявах щодо ситуації
Вибух
ФСБ завезли у тимчасово окупований Мелітополь загони навчених шпигунів – Федоров
Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ
Погрожували зброєю та ґвалтували жінку на Київщині: ідентифіковано ще 5 військових РФ
Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ
Відео
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми

За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Єгор Ромахло
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій
Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь