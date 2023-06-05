Генштаб спростував заяви РФ щодо початку контрнаступу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про те, що українські військові нібито “розпочали великий контрнаступ”. Водночас у відомстві зазначили, що не коментуватимуть фейки країни-агресора.

Так, у Генштабі заявили, що не мають інформації про “великий наступ, який, за заявами Міноборони Росії, розпочали ЗСУ на Донецькому напрямку”.

– У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк, – сказав у коментарі Reuters неназваний речник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що 5 червня Міністерство оборони Росії повідомило про так званий початок контрнаступу з боку України. Там заявили про “великомасштабний наступ ЗСУ на п’яти ділянках фронту”, додавши, що він “розпочався вранці 4 червня”.

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